Liceo Sinaí realiza pruebas de Bachillerato Internacional con la participación de 30 estudiantes

Del 28 de octubre al 10 de noviembre, un total de 30 estudiantes del Liceo Sinaí, en Pérez Zeledón, participan en las pruebas correspondientes al programa de Bachillerato Internacional.

Se trata de un proceso académico que representa un importante reto para los jóvenes, quienes durante estos días realizaron un total de 15 pruebas en distintas áreas del conocimiento, como parte de su preparación para obtener esta certificación internacional.

Los resultados de los exámenes estarán disponibles a mediados de diciembre, fecha en la que los estudiantes podrán conocer si alcanzaron los requisitos para obtener el Bachillerato Internacional.

El Liceo Sinaí cuenta con 10 años de experiencia formando parte de este proceso educativo, durante los cuales ha logrado consolidar su participación y obtener resultados positivos.

El Bachillerato Internacional (BI) es un programa académico riguroso y reconocido a nivel mundial, que les permite obtener una preparación preuniversitaria con énfasis en pensamiento crítico, desarrollo ético, y habilidades para un aprendizaje autónomo.

El Liceo Sinaí, es uno de los pocos en Costa Rica que ofrece el programa BI, brindando a los estudiantes una oportunidad única para destacar tanto a nivel nacional como internacional.

Con esta nueva generación de estudiantes, la institución reafirma su compromiso con una educación de calidad y con la preparación de jóvenes para enfrentar nuevos retos académicos y profesionales.