Baloncesto y voleibol tendrán acción esta semana en Juegos Deportivos Estudiantiles 

Por
Johan Garcia G.
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Esta semana continúan las competencias del calendario de Juegos Deportivos Estudiantiles 2026, para este martes 24 de marzo la natación en primaria tendrá acción y para el miércoles 25 y el viernes 27 será el turno del baloncesto y el voleibol.

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