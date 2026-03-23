Baloncesto y voleibol tendrán acción esta semana en Juegos Deportivos Estudiantiles 

Esta semana continúan las competencias del calendario de Juegos Deportivos Estudiantiles 2026, para este martes 24 de marzo la natación en primaria tendrá acción y para el miércoles 25 y el viernes 27 será el turno del baloncesto y el voleibol.
Esta semana continúan las competencias del calendario de Juegos Deportivos Estudiantiles 2026, para este martes 24 de marzo la natación en primaria tendrá acción y para el miércoles 25 y el viernes 27 será el turno del baloncesto y el voleibol.
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