Banco Popular impulsa alternativas de ahorro y lanza campaña para promover este hábito en la población

El Banco Popular y de Desarrollo Comunal informó sobre la oferta de productos de ahorro disponibles para la ciudadanía, una herramienta que la institución considera clave para fortalecer la salud financiera de personas y hogares en el país.

Como parte de esta labor informativa, la entidad recordó que todas sus cuentas de ahorro son inembargables, excepto por orden judicial relacionada con pensión alimentaria, lo cual brinda un nivel adicional de protección para quienes desean resguardar sus recursos.

En ese contexto, el Banco anunció la campaña “Iniciá tu ahorro y visualizá cómo creeeece”, dirigida a personas que deseen abrir productos de ahorro voluntario, programado o BP Salario. Quienes mantengan un saldo mínimo de ¢40.000 durante tres meses participarán automáticamente en sorteos mensuales para duplicar su saldo y en un premio final de ¢5 millones.

ALTERNATIVAS DE AHORRO

El Banco Popular dispone de diferentes opciones diseñadas para diversas necesidades y perfiles de personas usuarias. Entre las principales se encuentran:

Cuenta Naranja: Dirigida a separar el dinero del uso cotidiano, ya que no está asociada a una tarjeta de débito. Permite movimientos entre cuentas propias o favoritas mediante la web y la app Banca Móvil BPDC. Las modalidades de apertura son:

Ahorro Fácil: inicia con ¢5.000 o $20

Preferencial: inicia con ¢100.000 o $200

Global Premium: inicia con ¢250.000 o $500

Plan Naranja (ahorro programado): Permite definir un objetivo específico —como estudios, emergencias, vacaciones o cualquier meta personal— y asignarle un nombre, lo que facilita la planificación financiera. Su apertura es accesible, ya que inicia desde ¢5.000 o $20, y permite programar depósitos automáticos de montos fijos con la frecuencia que la persona usuaria elija.

Opera con cuotas fijas mensuales y plazos desde seis meses, y admite aportes extraordinarios, así como retiros parciales o cancelación anticipada, esta última sujeta a comisión. Además, los intereses generados por este producto están exentos del impuesto sobre la renta, lo que lo convierte en una herramienta de ahorro atractiva para diferentes necesidades y presupuestos.

Ahorro a Plazo: Certificados de Depósito a Plazo disponibles en colones y dólares, en formato físico o digital, con intereses periódicos o capitalizables.

Cuenta Kids y Cuenta Joven: Productos para fomentar el hábito del ahorro desde edades tempranas. Incluyen tarjeta de débito y diseños diferenciados.

Kids: para niñas y niños de 0 a 12 años

para niñas y niños de 0 a 12 años Joven: para personas de 12 a 18 años

Cuenta Verde: Cuenta transaccional disponible en colones y dólares, con tarjeta de débito especial.

Plan de Ahorro Escolar: Dirigido a personas asalariadas del sector privado. Facilita la planificación anual mediante retención salarial. El aporte mensual puede variar entre un 4,16% y un 8,33% del salario bruto, y el monto ahorrado se entrega durante la primera quincena de enero.

CANALES DE ATENCIÓN

Todas las personas pueden abrir sus productos de ahorro de forma digital mediante el sitio web oficial, la app Banca Móvil BPDC o de manera presencial en las oficinas en todo el país.

Para más detalles, el Banco Popular mantiene los siguientes canales: