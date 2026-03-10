Con 16 años Francell Martínez vive al máximo su primera convocatoria a la selección nacional de ciclismo de ruta 

Por
Johan Garcia G.
-
0
10

Con mucha emoción vive la ciclista generaleña Francell Martínez la oportunidad de representar a Costa Rica, como parte de la selección nacional de ciclismo de ruta que disputará el panamericano del 16 al 22 de marzo en Colombia.

 

