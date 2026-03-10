¿Afectó el rendimiento del Pérez Zeledón viajar el mismo día para enfrentar a Sporting?

El Municipal Pérez Zeledón perdió contra Sporting 3 por 2 y registra diez partidos sin ganar en el clausura, los generaleños viajaron el mismo lunes hasta Grecia para enfrentar el compromiso de la fecha 11.
