¿Afectó el rendimiento del Pérez Zeledón viajar el mismo día para enfrentar a Sporting?

Por
Johan Garcia G.
-
0
8

El Municipal Pérez Zeledón perdió contra Sporting 3 por 2 y registra diez partidos sin ganar en el clausura, los generaleños viajaron el mismo lunes hasta Grecia para enfrentar el compromiso de la fecha 11.

Artículos relacionadosMás del autor