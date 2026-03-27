Cuatro colegios disputaron eliminatoria regional de voleibol femenino categoría C

El Colegio del Valle, el CTP Ambientalista Isaías Retana, el Liceo Fernando Volio y el Colegio La Asunción disputaron este viernes 27 de marzo la primera eliminatoria regional de voleibol categoría C de juegos deportivos estudiantiles.
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