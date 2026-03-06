Delegación generaleña recibió homenaje tras participación en Juegos Deportivos Nacionales 

El Concejo Municipal de Pérez Zeledón realizó un homenaje para toda la delegación generaleña que estuvo en enero en la edición 42 de los Juegos Deportivos Nacionales que se realizaron en Limón.
El Concejo Municipal de Pérez Zeledón realizó un homenaje para toda la delegación generaleña que estuvo en enero en la edición 42 de los Juegos Deportivos Nacionales que se realizaron en Limón.
En Tv Sur Pérez Zeledón nos interesa conocer su opinión, consultas o comentarios así que le invitamos a que nos contacte.
Tel: (506) 2772-1414