Dos partidos como local le restan a los Guerreros del Sur en el cierre del torneo

La fase de clasificación del torneo de clausura 2026 está en la recta final, a los Guerreros del Sur le quedan cuatro compromisos, dos de ellos en condición de local.
Los del Valle de El General recibirán a Puntarenas y al Herediano.
La fase de clasificación del torneo de clausura 2026 está en la recta final, a los Guerreros del Sur le quedan cuatro compromisos, dos de ellos en condición de local.
Los del Valle de El General recibirán a Puntarenas y al Herediano.
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