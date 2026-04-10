Dos partidos como local le restan a los Guerreros del Sur en el cierre del torneo

Por
Johan Garcia G.
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La fase de clasificación del torneo de clausura 2026 está en la recta final, a los Guerreros del Sur le quedan cuatro compromisos, dos de ellos en condición de local.

Los del Valle de El General recibirán a Puntarenas y al Herediano.

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