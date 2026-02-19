El objetivo de tener un equipo generaleño en la Vuelta Costa Rica sigue para 2026 

El entrenador de ciclismo Minor Chinchilla confirmó que para este 2026 continua el objetivo de consolidar un equipo de Pérez Zeledón para que busque un campo en la vuelta Costa Rica.
El entrenador de ciclismo Minor Chinchilla confirmó que para este 2026 continua el objetivo de consolidar un equipo de Pérez Zeledón para que busque un campo en la vuelta Costa Rica.
En Tv Sur Pérez Zeledón nos interesa conocer su opinión, consultas o comentarios así que le invitamos a que nos contacte.
Tel: (506) 2772-1414