El objetivo de tener un equipo generaleño en la Vuelta Costa Rica sigue para 2026 

Por
Johan Garcia G.
-
0
32

El entrenador de ciclismo Minor Chinchilla confirmó que para este 2026 continua el objetivo de consolidar un equipo de Pérez Zeledón para que busque un campo en la vuelta Costa Rica.

