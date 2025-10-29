Entrenador analizó las etapas de la Vuelta Costa Rica en la Región Brunca  

Por
Johan Garcia G.
-
0
8

Viernes 12 de diciembre: Etapa 1: Heredia – Grecia (107 kilómetros).

 Sábado 13 de diciembre: Etapa 2: Alajuela –  Guápiles (170 kilómetros).

 Domingo 14 de diciembre: Etapa 3: Guápiles – Paraíso (139 kilómetros).

 Lunes 15 de diciembre: Etapa 4: Turrialba – La Pastora (17 kilómetros – cronoescalada)

 Martes 16 de diciembre: Etapa 5: San José – Pérez Zeledón (137 kilómetros)

Miércoles 17 de diciembre: Etapa 6: Pérez Zeledón – Ciudad Neily (198 kilómetros)

Jueves 18 de diciembre: Etapa 7: Ciudad Neily – Buenos Aires (164 kilómetros)

Viernes 19 de diciembre: Etapa 8: Pérez Zeledón – Oreamuno (121 kilómetros)

Sábado 20 de diciembre: Etapa 9: Palmares – Palmares (99 kilómetros)

Domingo 21 de diciembre: Etapa 10: Circuito Presidente (99 kilómetros)

