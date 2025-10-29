Entrenador analizó las etapas de la Vuelta Costa Rica en la Región Brunca  

Viernes 12 de diciembre: Etapa 1: Heredia – Grecia (107 kilómetros).
Sábado 13 de diciembre: Etapa 2: Alajuela – Guápiles (170 kilómetros).
Domingo 14 de diciembre: Etapa 3: Guápiles – Paraíso (139 kilómetros).
Lunes 15 de diciembre: Etapa 4: Turrialba – La Pastora (17 kilómetros – cronoescalada)
Martes 16 de diciembre: Etapa 5: San José – Pérez Zeledón (137 kilómetros)
Miércoles 17 de diciembre: Etapa 6: Pérez Zeledón – Ciudad Neily (198 kilómetros)
Jueves 18 de diciembre: Etapa 7: Ciudad Neily – Buenos Aires (164 kilómetros)
Viernes 19 de diciembre: Etapa 8: Pérez Zeledón – Oreamuno (121 kilómetros)
Sábado 20 de diciembre: Etapa 9: Palmares – Palmares (99 kilómetros)
Domingo 21 de diciembre: Etapa 10: Circuito Presidente (99 kilómetros)