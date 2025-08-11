Generaleño fue quinto en el ciclismo de los juegos panamericanos junior en Paraguay 

Por
Johan Garcia G.
José Pablo Sancho logró un quinto lugar en la prueba contrarreloj individual de ciclismo en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, Paraguay 2025.

El tiempo del pedalista generaleño fue de 50:36:85.

