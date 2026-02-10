Seis jóvenes indígenas de la comunidad de Sitio Gilda estarán en la carrera Chirripó

La Carrera de Montaña al Cerro Chirripó 2026, en su edición número 38, tendrá un sello especial con la participación de seis jóvenes indígenas de la comunidad de Sitio Gilda: Roy y Evelin Jiménez Luna, Daniela y Fabián Salazar Sanabria, Vladimir Brenes Picado y Noyle Salazar Murcia. Conocidos como “Los Hijos del Sol y la Montaña”, estos atletas representan la conexión ancestral con la Cordillera de Talamanca y la resistencia física de su pueblo, reafirmando el vínculo entre deporte y herencia cultural en Costa Rica.

Además de su relevancia deportiva, la carrera busca sensibilizar sobre la conservación ambiental, especialmente en el Parque Nacional Chirripó, que ha enfrentado amenazas como incendios forestales.

La edición 2026 se convierte así en un espacio donde deporte, cultura y conciencia ambiental se encuentran para fortalecer la identidad nacional y la responsabilidad colectiva.