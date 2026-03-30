Jóvenes ciclistas de Pérez Zeledón destacaron la importancia del apoyo a las nuevas generaciones

Apoyar a las nuevas generaciones de ciclistas, es un aspecto fundamental para que Pérez Zeledón siga consolidándose como una zona de deportistas de gran talento y capacidad sobre la bicicleta.
Apoyar a las nuevas generaciones de ciclistas, es un aspecto fundamental para que Pérez Zeledón siga consolidándose como una zona de deportistas de gran talento y capacidad sobre la bicicleta.
En Tv Sur Pérez Zeledón nos interesa conocer su opinión, consultas o comentarios así que le invitamos a que nos contacte.
Tel: (506) 2772-1414