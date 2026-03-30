Jóvenes ciclistas de Pérez Zeledón destacaron la importancia del apoyo a las nuevas generaciones

Por
Johan Garcia G.
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Apoyar a las nuevas generaciones de ciclistas, es un aspecto fundamental para que Pérez Zeledón siga consolidándose como una zona de deportistas de gran talento y capacidad sobre la bicicleta.

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