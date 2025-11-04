Juegos deportivos estudiantiles alcanzaron una cifra histórica de participación durante 2025 

Por
Johan Garcia G.
-
0
27

Las inscripciones para participar en las distintas disciplinas a lo largo de 2025, dejaron una cifra histórica para el programa de juegos deportivos estudiantiles en la regional educativa de Pérez Zeledón.

Artículos relacionadosMás del autor