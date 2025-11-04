Juegos deportivos estudiantiles alcanzaron una cifra histórica de participación durante 2025 

Las inscripciones para participar en las distintas disciplinas a lo largo de 2025, dejaron una cifra histórica para el programa de juegos deportivos estudiantiles en la regional educativa de Pérez Zeledón.
Las inscripciones para participar en las distintas disciplinas a lo largo de 2025, dejaron una cifra histórica para el programa de juegos deportivos estudiantiles en la regional educativa de Pérez Zeledón.
En Tv Sur Pérez Zeledón nos interesa conocer su opinión, consultas o comentarios así que le invitamos a que nos contacte.
Tel: (506) 2772-1414