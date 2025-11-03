Avanza la preparación del parque de San Isidro de El General para las festividades de fin de año 

Las labores de decoración en el parque de San Isidro de El General ya están en marcha, este lunes funcionarios municipales trabajaban en cada elemento para transformar este emblemático espacio en un escenario lleno de luces y colores.
