160 personas participaron en el primer entrenamiento para la Carrera Luces del Valle 

Una respuesta muy positiva tuvo la primera convocatoria de entrenamiento para la carrera luces del valle 2025, que se realizará el 13 de diciembre en San Isidro de El General, en las dos distancias de 5 y 10 kilómetros.
Una respuesta muy positiva tuvo la primera convocatoria de entrenamiento para la carrera luces del valle 2025, que se realizará el 13 de diciembre en San Isidro de El General, en las dos distancias de 5 y 10 kilómetros.
En Tv Sur Pérez Zeledón nos interesa conocer su opinión, consultas o comentarios así que le invitamos a que nos contacte.
Tel: (506) 2772-1414