La Cámara de Ganaderos Unidos del Sur lanzó dos proyectos con la finalidad de generar nuevas oportunidades y fortalecer el sector 

Por
Johan Garcia G.
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Un proyecto de integración generacional y un fondo de mejora genética de pequeños productores, dos iniciativas que fueron lanzadas este miércoles 7 de octubre por parte de la Asociación Cámara de Ganaderos Unidos del Sur. 

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