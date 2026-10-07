La Cámara de Ganaderos Unidos del Sur lanzó dos proyectos con la finalidad de generar nuevas oportunidades y fortalecer el sector 

Un proyecto de integración generacional y un fondo de mejora genética de pequeños productores, dos iniciativas que fueron lanzadas este miércoles 7 de octubre por parte de la Asociación Cámara de Ganaderos Unidos del Sur.
Un proyecto de integración generacional y un fondo de mejora genética de pequeños productores, dos iniciativas que fueron lanzadas este miércoles 7 de octubre por parte de la Asociación Cámara de Ganaderos Unidos del Sur.
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