La Policía de Tránsito distribuirá personal en toda la zona sur como parte del operativo de Semana Santa 

Por
Johan Garcia G.
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Como parte del trabajo preparado para la Semana Santa, la Policía de Tránsito distribuirá su personal por toda la Región Brunca, con controles de carretera para garantizar la seguridad de los usuarios de las vías.

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