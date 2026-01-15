MTB Pedregoso se disputará el fin de semana en Pérez Zeledón

Con el objetivo de impulsar el deporte y fortalecer el desarrollo local, la Asociación de Desarrollo Integral de Pedregoso organizará el Pedregoso MTB 30 KM, un evento de ciclismo de montaña programado para el próximo 18 de enero de 2026 en Pérez Zeledón, que destinará sus esfuerzos al beneficio directo de la comunidad.

La organización confirmó que los recursos económicos recaudados a través de las inscripciones serán destinados íntegramente al fortalecimiento de proyectos comunales, impulsados por la propia Asociación de Desarrollo Integral de Pedregoso, enfocados en el desarrollo social, deportivo y económico de la comunidad.

La carrera recreativa contará con un recorrido competitivo de 30 kilómetros y uno recreativo de 22 kilómetros, con salida y llegada en el Campo Ferial de Pedregoso, atravesando por hermosas zonas montañosas de la localidad y acumulando un total de 1010 metros de ascenso acumulado en la ruta competitiva.

“Para la Asociación, este evento representa una oportunidad para promover el deporte, activar la economía local y, al mismo tiempo, generar recursos que se reinvierten directamente en beneficio de la comunidad”, señalaron desde la organización.

Las categorías habilitadas son Open (menores de 35 años) y Máster A (mayores de 35 años) en femenino, y en masculino, están habilitadas Open (menores de 30), Máster A (de 31 a 40), Máster B (de 41 a 50) y Máster C (mayores de 50).

Pedregoso MTB 30K también busca posicionar a Pérez Zeledón como un destino para el turismo deportivo, incentivando la visita de ciclistas y acompañantes provenientes de distintas zonas del país, lo que impacta positivamente a comercios y emprendedores locales.

Las inscripciones, tienen un valor de ¢10 000 e incluye premiación en efectivo en la categoría competitiva, puestos de asistencia, dorsal, fotografías, asistencia médica y cronometraje. Las inscripciones se encuentran disponibles en el siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4lQC__KXHKsCnRZfuM8_GdDJEFGp7nXGi41wFwaDD62xR-w/viewform