El 22 de marzo se realizará la carrera de la mujer en San Isidro de El General

Como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el 22 de marzo se realizará una carrera atlética en San Isidro de El General.

La Carrera de la Mujer Pérez Zeledón 2026 ya abrió sus inscripciones.

Un evento pensado para celebrar la fuerza, valentía y determinación de todas las mujeres.

📅 22 de marzo

⏰ 7:00 a.m.

📍 Parque de San Isidro de El General

Distancias disponibles:

🏃‍♀️ 5K – ₡12 000

🏃‍♀️ 10K – ₡15 000

Tu inscripción incluye:

👕 Camiseta oficial

🏅 Medalla de participación

💧 Hidratación

🍎 Frutas

⏱ Cronometraje

Asistencia durante la carrera

✨ Soy fuerte. Soy valiente.

🔗 Inscribite aquí:

https://www.inscripcionenlinea.com/ev_carreramujer2026.php