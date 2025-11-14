Pérez Zeledón perdió el 50% de posibles clasificados por retraso en eliminatorias de atletismo para juegos nacionales 

Por
Johan Garcia G.
-
0
11

El atraso en las eliminatorias de atletismo para Juegos Deportivos Nacionales significo que Pérez Zeledón perdiera la mitad de sus aspirantes a clasificación para las justas que se disputaran en enero de 2026.

