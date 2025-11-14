Pérez Zeledón perdió el 50% de posibles clasificados por retraso en eliminatorias de atletismo para juegos nacionales 

El atraso en las eliminatorias de atletismo para Juegos Deportivos Nacionales significo que Pérez Zeledón perdiera la mitad de sus aspirantes a clasificación para las justas que se disputaran en enero de 2026.
