Puerto Jiménez tuvo un fin de semana lleno de voleibol 

El fin de semana se realizó el Golfo Dulce Volley Challenge 2026, una actividad deportiva organizada por la Asociación de Voleibol de Puerto Jiménez que reunió talento, esfuerzo y pasión por este deporte.
El fin de semana se realizó el Golfo Dulce Volley Challenge 2026, una actividad deportiva organizada por la Asociación de Voleibol de Puerto Jiménez que reunió talento, esfuerzo y pasión por este deporte.
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