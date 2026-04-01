Puerto Jiménez tuvo un fin de semana lleno de voleibol 

Por
Johan Garcia G.
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El fin de semana se realizó el Golfo Dulce Volley Challenge 2026, una actividad deportiva organizada por la Asociación de Voleibol de Puerto Jiménez que reunió talento, esfuerzo y pasión por este deporte.

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