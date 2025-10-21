Vacunar a los animales es la principal recomendación para evitar casos de rabia paralitica bovina

Por
Johan Garcia G.
Como seguimiento al caso de una res que murió por rabia paralitica bovina en Osa, Tv Sur  conversó con Andrea Valverde, ella trabaja como veterinaria en la Cámara de Ganaderos Independientes de la Zona Sur.

