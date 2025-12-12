Ganadería en la Región Brunca aporta estabilidad a la actividad a nivel nacional

La Corporación Ganadera (CORFOGA), dio los resultados más recientes del comportamiento del sector bovino costarricense con corte al cierre de 2025 con indicadores que muestran un dinamismo positivo tanto en el mercado interno como en el comercio internacional.

Los indicadores analizados incluyen: consumo, exportaciones e importaciones a septiembre y cosecha (animales sacrificados) acumulado a septiembre y a noviembre.

El director ejecutivo de CORFOGA, Luis Diego Obando señala que la Región Brunca muestra una gran estabilidad en este año 2025, una zona extensa que destaca en una ganadería tanto de doble propósito como de cría y engorde.

La zona cuenta con plantas de sacrificio y subastas que atienden la producción regional y las necesidades del productor ganadero.

A nivel país, Obando comenta que la fortaleza del sector ganadero es relevante en el sector agro y en la economía nacional, destacando la estabilidad en los precios, tanto en subasta como en planta de sacrificio.

El consumo es factor importante también para la producción ganadera, tomando en cuenta que estadísticas del INEC muestran una leve disminución en el precio de la carne de res y que en estos meses de verano se presenta un mayor consumo por las actividades recreativas y del ingreso de turismo internacional, indicó Obando.

En cuanto al consumo nacional de carne bovina per cápita alcanzó 10.03 kg acumulado a septiembre, superior a los 9.38 kg registrados en el mismo periodo de 2024, lo que representa un crecimiento de 6.9 %.

Para el último trimestre del año (octubre, noviembre y diciembre) se produce un consumo adicional cercano a los 3 kg por persona alcanzando para el año 2025 con consumo total de 13 kg por persona.

Exportaciones aumentan 9.1 % y se concentran en cinco mercados estratégicos (acumulado a septiembre).

Las exportaciones de carne bovina totalizaron 26 506 toneladas a septiembre de 2025, un aumento del 9.1 % respecto a las 24 298 toneladas registradas a septiembre de 2024. Los cinco principales destinos —China, Estados Unidos, El Salvador, Puerto Rico y Guatemala— concentraron aproximadamente el 92 % del total exportado.

Las importaciones alcanzaron 12 040 toneladas a septiembre de 2025, un aumento del 24.4 %. Nicaragua y Estados Unidos representan más del 87 % del total importado.

Cosecha (matanza) de animales crece a septiembre y se consolida a noviembre.

Según datos de la Corporación Ganadera al corte de noviembre se sacrificaron 395 081 cabezas, un +5.1 % más que en el 2024 que fue de 375 775 cabezas.

La actividad ganadera, se mantiene estable.

La Región Brunca, destaca en una ganadería tanto de doble propósito, tanto en cría como en engorde.