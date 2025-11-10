Región 7 de Fuerza Pública se alista para la final del campeonato del Ministerio de Seguridad

Por
Johan Garcia G.
-
0
22

La final se disputará entre la Región 7 (Pérez Zeledón, Osa y Buenos Aires) y la Región 6 de Puntarenas.

El partido está programado para el domingo 16 de noviembre, a las 10 am en el ST Center de Aserrí.

Artículos relacionadosMás del autor