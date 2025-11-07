Más de 15 emprendimientos fueron expuestos en Feria del Cindea de Lomas de Cocorí

Por cuarto año consecutivo, se llevó a cabo la Feria de Emprendedores, que organiza el centro educativo Satélite CINDEA DE Lomas de Cocorí, que funciona en la Escuela 12 de Marzo en Pérez Zeledón.

En la actividad, participaron más de 15 estudiantes con sus proyectos, en áreas de alimentos y bebidas, además de manualidades y otros.

Los participantes, consideran muy importante esta Feria, para visibilizar lo que hacen.

Cada año esperan organizan estas actividades con el fin de que los estudiantes muestren sus proyectos y que la población los apoye.