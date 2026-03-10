Remodelar el gimnasio es una de las prioridades en el CTP San Isidro

Muchas son las goteras que se tienen en el gimnasio cada vez que llueve, por esa razón, en el Colegio Técnico Profesional San Isidro en Pérez Zeledón, como parte de las prioridades de este 2026, es mejorar el lugar.

Así lo indicó el director del centro educativo, Henry Navarro, quien dijo que este lugar es muy utilizado, por lo tanto, consideran muy importante que se inviertan recursos.

El gimnasio se usa mucho para las clases de Educación Física, pero también para que se lleven actividades tanto internas como externas.

Unos siete millones de colones, esperan invertir en este espacio, que incluyen también varios trabajos.

Eso sí, esperan que se puedan hacer pronto estas mejoras, porque esperan ser sede además de varias actividades educativas.

Al CTP San Isidro asisten 1290 estudiantes, entre los alumnos que asisten de manera diurna, Tercer y Cuarto Ciclo Vocacional y la Sección Nocturna.