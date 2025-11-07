Con un convivio recreativo promueven la salud física y mental de los funcionarios de la CCSS 

Por
Johan Garcia G.
-
0
59

Una jornada recreativa para funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social se realizó este viernes 7 de noviembre en Pérez Zeledón.

Una serie de dinámicas con el objetivo de promover la salud física y mental.

