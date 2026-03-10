En video muestran los atractivos que ofrece Cedral de Cajón como parte de la campaña Vení a Pérez

En un video de cuatro minutos y medio, muestran los diferentes atractivos que se encuentran en la comunidad de Cedral en el distrito de Cajón en Pérez Zeledon.

Esto forma parte de la campaña Vení a Pérez, que busca dar a conocer los diferentes atractivos que se ofrecen en el cantón.

Cedral de Cajón se ubica a unos 18 kilómetros del parque de San Isidro de El General y es una localidad, donde se trabaja fuertemente para atraer más turismo a la zona.

Producción de café, flores comestibles, trucha, senderismo, hospedaje y otros.

De esta manera, buscan promocionar todo lo que se ofrecen y que se dinamice la economía del lugar.