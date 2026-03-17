Zafra 2026 tendrá una disminución en toneladas proyectadas, pero tiene mejor rendimiento industrial

La aparición nuevamente de la roya naranja en los sembradíos de caña de azúcar en cantones como Pérez Zeledón y Buenos Aires, hace que la proyección para la zafra 2026 sea menor.

La molienda inició el siete de enero con una proyección de 263 mil toneladas, 10 mil más que el 2025.

Sin embargo, debido a la afectación de la enfermedad en más de un 30 por ciento en las plantaciones, hará que se tenga una molienda de 240 mil toneladas, es decir, 23 mil toneladas menos.

Esto a la vez, va a generar la molienda en menor tiempo, pasando de 71 días a 65 días.

A pesar de esto, un aspecto a destacar es que el clima ha favorecido mucho, por lo que se tendrá un rendimiento industrial mayor que el año pasado.

Como parte de la actividad, también se trabaja de lleno para contar con la mano de obra, la mayoría nicaragüense.

Para traerla, hay una debida coordinación con diferentes instituciones, con el fin de que estas personas tengan la documentación binacional con permisos de trabajos.

A esto se suma, que, para este año, la cooperativa cuenta con dos cargadoras de caña Bell 125F.

La actividad caña genera alrededor de 10 mil millones de colones, en cada zafra.