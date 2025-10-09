Sede Sur de la UCR obre educación abierta para mayores de 18 años

El Programa de Educación Abierta de la Sede del Sur de la UCR, en Golfito, les ofrece a aquellas personas mayores de 18 años y que no han concluido la secundaria la oportunidad de estudiar y superar esa meta, y por qué no, recibir el impulso necesario para plantearse nuevos objetivos e ir más allá.

Una de las personas que aprovechó esta opción es Shirley Miranda Trejos, vecina de Río Claro de Golfito, y quien ya concluyó sus estudios dentro de esta iniciativa.

Este Programa les ofrece matrícula y lecciones gratuitas, flexibilidad, certificación, y la formación integral que caracteriza a la UCR.

También se brindan actividades complementarias relacionadas con temas de emprendedurismo y cultura, para complementar el desarrollo académico del estudiante.

Para obtener más información sobre este proyecto, se puede visitar el siguiente link: https://sededelsur.ucr.ac.cr/ed-3365-educacion-abierta/.