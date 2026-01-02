Un 90% de avance lleva ya mejoras al acueducto de San Isidro de El General

El Proyecto de Mejoras al Sistema del Acueducto de San Isidro de Pérez Zeledón, etapa II, registra un avance del 90%, consolidándose como una obra clave para el fortalecimiento del servicio de agua potable en la zona.

Este proyecto contempla una inversión superior a los $17 millones, es decir, más de ₡8 470 millones, que beneficiará directamente a más de 72 mil habitantes.

Entre las primeras fases del proyecto se ejecutó la sustitución de 75 kilómetros de tubería, una mejora fundamental en la infraestructura que permite garantizar que el agua llegue de forma más eficiente, segura y continua a los hogares de las personas usuarias. Estos trabajos ya se encuentran totalmente concluidos.

Posteriormente, se avanzó de manera significativa en el fortalecimiento del sistema de almacenamiento de agua, logrando una mejora sustancial.

Como parte de esta etapa, se sustituyeron dos tanques existentes, los cuales fueron ampliados en su capacidad, y además se construyen dos nuevos tanques de almacenamiento que antes no existían, lo que representa un avance histórico para la zona.

El proyecto también incluye la construcción tres estaciones de bombeo, infraestructura que permitirá una mejor regulación del servicio, mayor estabilidad operativa y una respuesta más eficiente ante el crecimiento poblacional y las variaciones en la demanda.

De acuerdo con la programación establecida, los trabajos restantes estarán finalizados durante el primer semestre del presente año.