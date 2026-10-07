UNA Sede Región Brunca ampliará en 72 cupos su oferta académica regional 2027

La Universidad Nacional (UNA) abrirá 417 cupos para 2027 como parte de la ampliación de su oferta académica regional en las diferentes sedes del país, de los cuales, 72 serán en la Región Brunca.

La propuesta incorpora nuevas opciones de formación y carreras que ya eran parte de la oferta académica institucional, pero que se impartirán por primera vez.

En el Campus Pérez Zeledón se ofrecerá 36 cupos para los bachilleratos en Inteligencia y Estrategia Global y en Planificación Económica y Social.

Mientas que en el Campus Coto habilitará la misma cantidad de cupos para el Bachillerato en Ingeniería en Tecnologías Computacionales para la Ciencia de Datos.

La apertura de esta oferta responde a estudios de pertinencia socioeconómica, ambiental y cultural, proyecciones de demanda estudiantil y análisis de la capacidad instalada de la Universidad.

Las carreras responden a necesidades identificadas en sectores de la zona.

La iniciativa se enmarca en la Política Institucional de Desarrollo Regional de la UNA, así como en el Plan Nacional de la Educación Universitaria Estatal y el Plan Estratégico Institucional 2023-2027, que promueven una oferta académica desconcentrada, diversificada y pertinente para responder a las necesidades de los territorios.

Las opciones comenzarán a impartirse a partir del I ciclo de 2027.

Las personas interesadas deberán realizar los trámites de inscripción o cambio de carrera dentro de los periodos establecidos por el Departamento de Registro de la UNA. Las fechas específicas para empadronamiento, programación de cursos y cambio de carrera serán comunicadas oficialmente por la Universidad.