Nuevo emergenciólogo reforzará atención de urgencias en el Hospital Escalante Pradilla

La incorporación de un nuevo médico especialista en emergencias permitirá reforzar la atención de urgencias en el Hospital Fernando Escalante Pradilla, en Pérez Zeledón.

La Caja Costarricense de Seguro Social asignó 20 nuevos especialistas a hospitales de la Zona Sur. De este grupo, seis profesionales fueron destinados al Hospital Escalante Pradilla, entre ellos un especialista en emergencias.

La llegada del emergenciólogo se da en un contexto de alta demanda para el servicio de emergencias del centro médico generaleño, que actualmente registra niveles de saturación que alcanzan hasta un 300 por ciento.

Así lo explicó el doctor Luis Carlos Vega Martínez, director de la Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Región Brunca de la CCSS, quien señaló que el Hospital Escalante Pradilla cuenta con uno de los servicios de emergencias con mayor demanda dentro del país.

La situación representa un reto para la atención de los pacientes, debido a que el hospital recibe una importante cantidad de consultas de emergencia, a diario se reportan unas 600 atenciones.

Además, en el cantón de Pérez Zeledón no existe un servicio de emergencias en el primer nivel de atención que permita descongestionar directamente la demanda que llega al hospital.

A esto se suma también, los pacientes que son referidos de otros centros médicos de la Zona Sur.

Con la incorporación del nuevo especialista, la institución busca fortalecer la capacidad de respuesta del servicio y mejorar la atención de las personas que requieren asistencia médica de urgencia.

Y es que por la gran cantidad de pacientes que se atienden en el servicio, se requieren al menos 10 emergenciólogos y en este momento, solo se tienen tres, más la directora del hospital, que también es especialista en esta área.

La asignación forma parte de la distribución de nuevos especialistas que realizó la CCSS para fortalecer los servicios médicos en los hospitales de la Zona Sur.