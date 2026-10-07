En el Liceo UNESCO expusieron el talento artístico de sus estudiantes

El talento y la creatividad de los estudiantes del Liceo Unesco en San Isidro de El General quedaron plasmados en una nueva edición de la Expo Arte, una iniciativa que nació con el propósito de mostrar las habilidades artísticas de la comunidad estudiantil.

En esta exposición se presentan entre 150 y 200 trabajos elaborados por los estudiantes durante las clases de Artes Plásticas y en sus hogares.

Aquí nos encontramos al estudiante, Jesús Rodríguez, quien destaca este tipo de actividades, para mostrar los trabajos que hacen.

Las obras incluyen diferentes técnicas y disciplinas, entre ellas: pintura, dibujo, lápiz de color, escultura y mascarada. Los estudiantes también experimentan con técnicas como la pincelada plana y el estilo impresionista.

Una de las características de esta actividad es que todos los estudiantes tienen la posibilidad de presentar sus trabajos, como una forma de reconocer el esfuerzo y las horas dedicadas a cada creación.

La Expo Arte también permite que padres, familiares y encargados conozcan de cerca el trabajo realizado por los jóvenes y sean parte de este proceso.

Para los docentes, esta iniciativa además representa una oportunidad para identificar y fortalecer talentos que, con el paso de los años, pueden convertirse en una vocación.

Incluso, algunos exalumnos que participaron en estas exposiciones continúan vinculados al arte y actualmente se dedican a la pintura y a la producción de obras artísticas.

Así, después de más de dos décadas, la Expo Arte continúa siendo un espacio para reconocer el talento, la creatividad y el esfuerzo de los estudiantes del Liceo UNESCO.