El cuatro de diciembre se abrirá la vacunación contra fiebre amarilla en Pérez Zeledón, personas que viajan a Colombia entre el 15 y el 31 de diciembre 

Día de vacunación: jueves 4 de diciembre en el vacunatorio diagonal al estadio municipal

Hay que sacar una cita, para esto se puede acercar al vacunatorio en San Isidro de El General, el lunes 1 está cerrado por ser feriado.

La vacunación va dirigida a personas que van a viajar a Colombia del 15 al 31 de diciembre de 2025.

El día que se va a vacunar tiene que presentar el boleto aéreo, en físico o digital.

El horario de citas que se están dando es de 8 am a 1:30 de la tarde del jueves 4 de diciembre, podría ampliarse.

Para mayor información está habilitado el correo: Laperaza@ccss.sa.cr

La población por vacunar son aquellas personas mayores de 9 meses y menores de 60 años, costarricenses y extranjeros residentes en el país.

En el caso de niños entre 6 meses y menos de 9 meses, embarazadas o en período de lactancia y adultos mayores de 60 años, se vacunarán según criterio médico.