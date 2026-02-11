Madre con problemas de salud y económicos preocupada por entrada a clases, afirma que ni ayuda del IMAS le ha llegado

Esta fue la respuesta que dice que recibió Cinthya Gallo, vecina de Ciudad Cortés en el cantón de Osa, tras consultar en el IMAS sobre Avancemos para ayudar a sus hijos.

Ella actualmente enfrenta un momento muy difícil tanto en su salud como en su situación económica.

Actualmente, no cuenta con los recursos económicos necesarios para la compra de uniformes, calzado y útiles escolares para sus hijos.

Doña Cinthia es madre de cinco hijos, de los cuales cuatro viven con ella y hay días en los que incluso enfrentan dificultades para llevar alimento a su mesa.

A pesar de su delicado estado de salud, ya que debe permanecer las 24 horas conectada a un tanque de oxígeno debido a su condición médica, ella continúa luchando día a día, realizando rifas y ventas para poder salir adelante con su familia.

Su mayor sueño es poder contar con una vivienda digna, ya que su humilde hogar sufre inundaciones durante la temporada lluviosa.

Las personas que deseen colaborar pueden hacerlo al sinpe móvil: 6175-0354 a nombre de Cinthia Gallo Alvarado, escribiendo la palabra Ayuda.

Cabe indicar que en Tv Sur, contacto al departamento de prensa del IMAS, con el fin de conocer la situación. Al respecto, Luis Felipe Barrantes Arias, Director de la Dirección de Desarrollo Social, nos indica.

«Se ha recibido la información en referencia con la situación socioeconómica de la administrada y será atendida conforme los procedimientos institucionales establecidos, garantizando la mejor atención conforme a su situación social de vulnerabilidad que se determine».