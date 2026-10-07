Bono Comunal en Tierra Prometida fue concluido, Banhvi confirma que se harán obras adicionales

Junio 2021

Octubre 2026

Así es el antes y el después de esta calle que se ubica al costado norte de la plaza de deportes en la comunidad de Tierra Prometida en Pérez Zeledón.

Aquí se llevó a cabo el proyecto de Bono Comunal, el cual ya fue concluido, el sueño de los vecinos por tener un lugar en mejores condiciones al fin se hizo realidad, después de luchas y quejas constantes.

Este proyecto fue anunciado en febrero del 2018. Los primeros tropiezos fueron en la contratación. Y fue a finales del 2022, cuando comenzaron los trabajos y hasta este 2026, se finalizaron.

De acuerdo con el Banco Hipotecario de la Vivienda, ya la obra fue concluida, así fue confirmado a Tv Sur por parte del departamento de comunicación de la institución, tras una consulta hecha.

“La semana pasada se realizó una visita al proyecto junto con el Fiscal de Inversión de la Fundación Costa Rica Canadá, representantes de la empresa constructora y la ingeniera de la Municipalidad, con el fin de revisar el estado de las obras.

Durante la visita se constató que las obras fueron ejecutadas y que las subsanaciones solicitadas por la municipalidad fueron atendidas. Únicamente se observó un pozo pluvial que no funcionaba de manera óptima, por lo que se giraron instrucciones para realizar su limpieza y verificar posteriormente su correcto funcionamiento.

Tomando en consideración lo antes mencionado las obras que estaban dentro de la contratación inicial fueron ejecutadas,” indicaron en la respuesta por parte del Banhvi.

Además, detallaron que hay obras adicionales que surgieron durante la ejecución del proyecto; por esta razón la entidad estaría contratando otra empresa para adicionar estos trabajos que son complementarios.

Las obras corresponden a la instalación de barandas metálicas en 3 accesos y a la construcción de un paso pluvial solicitado por la Municipalidad en uno de los extremos de Calle 5.

Para este último trabajo, se contará incluso con colaboración de la Municipalidad mediante el aporte de materiales agregados, como piedra y arena.

Como lo indica el alcalde, Emanuel Ceciliano, fue un proceso largo y al fin se pudo concretar, tras la lentitud de las obras y donde la Municipalidad realizó un trabajo de fiscalización.

Como parte de las gestiones, el municipio tiene que recibir las obras.

El jerarca municipal, espera que el proyecto quede en buenas condiciones y que sea cuidado por la comunidad.

La inversión inicial era de 2371 millones de colones, sin embargo, hay que esperar el informe final para conocer el total.

Este proyecto de Bono Comunal se construyó con una inversión del programa de Bono Colectivo que impulsan el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) y el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), en beneficio de más de 1.100 personas de dicha comunidad de la Zona Sur.