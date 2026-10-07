Fotografías muestran la naturaleza desde otra perspectiva en Pérez Zeledón

La naturaleza puede revelar detalles que muchas veces pasan desapercibidos a simple vista. Ese es precisamente el objetivo de la exposición “Formas y Colores en macro y micro”, una iniciativa enfocada principalmente en elementos de la naturaleza.

La exposición se desarrolla en la Biblioteca Pública Municipal Humberto Gamboa Alvarado en San Isidro de El General, donde el público puede acercarse a las imágenes y conocer parte del trabajo realizado por los estudiantes.

El proyecto reúne a cerca de 100 alumnos, quienes han tenido la oportunidad de explorar diferentes formas, texturas y colores presentes en el entorno natural, utilizando la fotografía como una herramienta para observar y aprender.

Ellos comenzaron la formación a inicios de este año y estarían terminando en diciembre de este 2026.

Como resultado de este proceso, se han recopilado más de 200 fotografías, que permiten apreciar desde una perspectiva diferente pequeños detalles de la naturaleza que normalmente no son visibles a simple vista.

Los estudiantes, están muy complacidos por todo lo que han aprendido.

La exposición se mantiene durante dos semanas.

Estas clases son gratuitas y se brindan de manera virtual.

Si alguna persona está interesada en aprender fotografía, a inicios de año de abre la inscripción para realizar este tipo de cursos.

Cabe indicar que “Formas y Colores” busca así acercar a estudiantes y visitantes a la naturaleza mediante la fotografía, demostrando cómo una imagen puede convertirse también en una herramienta para descubrir, aprender y valorar el entorno que los rodea.