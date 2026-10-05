Hospital Escalante Pradilla ya tiene cardiólogo y dos médicos se especializan en el extranjero para realizar cateterismos

De los seis especialistas que se incorporaron en el mes de septiembre al Hospital Escalante Pradilla, se encuentra un cardiólogo, un especialista muy necesario en este centro médico, debido al alta de demanda de atenciones.

Precisamente, el centro médico cuenta con un área especializada en cardiología, donde se realizan diferentes procedimientos.

Los dos médicos cardiólogos que se encontraban anteriormente se encuentran en Barcelona, España realizaron una especialidad en Hemodinamia, con el fin de que se puedan hacer intervenciones.

La intención es habilidad la opción de hacer los cateterismos en este hospital, sin necesidad de trasladar los pacientes a los centros médicos de la capital.

El proceso de formación de estos médicos, durante entre dos años y dos años y medio.

El cardiólogo que se incorporó viene a atender todo los temas en el hospital, debido a la alta demanda.

En la Zona Sur, se destinaron 20 nuevos especialistas, de los cuales, seis son para el Hospital Escalante Pradilla: cardiología, dermatología, ortopedia, anestesiología, pediatría y emergenciología.