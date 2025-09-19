Estudiantes de Pérez Zeledón lograron medalla de plata en la Olimpiada Internacional de Cambio Climático en Rusia

Dos estudiantes del Colegio Científico de Pérez Zeledón, lograron medalla de Plata en la Olimpiada Internacional de Cambio Climático y premio a la Solución Innovadora.

A partir de este sábado 20 de setiembre, inician la Olimpiada Mundial de Astronomía.

Se trata de Jimena Brenes Esquivel y Josué Alarcón Angulo, estudiantes de undécimo año, quienes fueron seleccionados para representar a Costa Rica en dos olimpiadas a nivel internacional y se encuentran con el apoyo del profesor, Esteban Tames.

Se trata de la Olimpiada Mundial de Astronomía (OWAO), que será del 21 al 27 de setiembre y la Olimpiada Internacional de Cambio Climático y Problemas Ambientales (IOCE), que es del 13 al 20 de setiembre, ambas en el territorio Federal de Sochi, en Rusia.

Jimena es vecina de Pérez Zeledón y Josué de Quepos, quienes se preparan para este gran reto.

Estas olimpiadas son encuentros de alto nivel donde participan estudiantes de todo el mundo, representa una plataforma para demostrar talento, intercambiar conocimiento y poner en alto el nombre de Costa Rica y de nuestra institución.