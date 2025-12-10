Cuerpo de bomberos tiene una actividad preventiva este viernes 12 de diciembre en el parque de San Isidro de El General 

Con el tren de la prevención como protagonista, este viernes 12 de diciembre se realizará en el parque de San Isidro de El General una actividad preventiva impulsada por Bomberos de Costa Rica.
Con el tren de la prevención como protagonista, este viernes 12 de diciembre se realizará en el parque de San Isidro de El General una actividad preventiva impulsada por Bomberos de Costa Rica.
En Tv Sur Pérez Zeledón nos interesa conocer su opinión, consultas o comentarios así que le invitamos a que nos contacte.
Tel: (506) 2772-1414