Cuerpo de bomberos tiene una actividad preventiva este viernes 12 de diciembre en el parque de San Isidro de El General 

Por
Johan Garcia G.
-
0
5

Con el tren de la prevención como protagonista, este viernes 12 de diciembre se realizará  en el parque de San Isidro de El General una actividad preventiva impulsada por Bomberos de Costa Rica.

 

 

Artículos relacionadosMás del autor