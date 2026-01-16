Expusieron preocupación por cantidad de zanjas en la calle de Pinar del Río 

Los trabajos de tuberías que se realizaron en Pinar del Río, en la calle que comunica Palmares con Peñas Blancas, tienen esta ruta con una importante cantidad de zanjas, con pocos metros de diferencia entre ellas, esto preocupa a los usuarios.
