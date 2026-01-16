Medalla de oro en el ciclismo de ruta sub 21 fue para el generaleño Cristopher Campos 

Este fue el momento en que el pedalista generaleño Cristopher Campos cruzo la meta de primero en la prueba de ciclismo de ruta categoría sub 21, en los juegos deportivos nacionales 2026 que se disputan en Limón.
