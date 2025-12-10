La Fuerza Pública y el Hospital de Ciudad Neily se unen para llevar alegría a la comunidad de Los Plancitos en Corredores

Un año más funcionarios del Hospital de Ciudad Neily y de la Fuerza Pública unieron fuerzas para llevar un rato de alegría a los niños y niñas de la comunidad de los Plancitos en Corredores.
