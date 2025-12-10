Sindicatos de educación donaron sillas de ruedas a la Asociación Raíces de Esperanza en Pérez Zeledón

Representantes de ANDE, SEC y APSE, colaboraron con la donación de tres sillas de ruedas, que serán aprovechadas por personas que reciben ayuda por parte de la Asociación Raíces de Esperanza en Pérez Zeledón.
Representantes de ANDE, SEC y APSE, colaboraron con la donación de tres sillas de ruedas, que serán aprovechadas por personas que reciben ayuda por parte de la Asociación Raíces de Esperanza en Pérez Zeledón.
En Tv Sur Pérez Zeledón nos interesa conocer su opinión, consultas o comentarios así que le invitamos a que nos contacte.
Tel: (506) 2772-1414