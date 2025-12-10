Sindicatos de educación donaron sillas de ruedas a la Asociación Raíces de Esperanza en Pérez Zeledón

Por
Johan Garcia G.
-
0
5

Representantes de ANDE, SEC y APSE, colaboraron con la donación de tres sillas de ruedas, que serán aprovechadas por personas que reciben ayuda por parte de la Asociación Raíces de Esperanza en Pérez Zeledón.

