La primera edición de la Super Copa Chirripó se jugará el sábado 24 de octubre en San Gerardo de Rivas 

Cuatro equipos participando, seis partidos de tiempos de 15 minutos, así se será la primera edición de la Super Copa Chirripó este sábado 24 de octubre en la cancha de deportes de San Gerardo de Rivas.
Cuatro equipos participando, seis partidos de tiempos de 15 minutos, así se será la primera edición de la Super Copa Chirripó este sábado 24 de octubre en la cancha de deportes de San Gerardo de Rivas.
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