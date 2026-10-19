Juan Pablo Valverde del Científico de Pérez Zeledón gana bronce en Olimpiada de Química en Brasil

Juan Pablo Valverde Cordero, estudiante del Colegio Científico de Pérez Zeledón, obtuvo la medalla de bronce en la XXX Olimpiada Iberoamericana de Química (OIAQ 2026), realizada en Fortaleza, Brasil, del 13 al 19 de octubre.

Juan Pablo formaba parte de la delegación que conquistó dos medallas de bronce y una mención de honor en una competencia que reunió a 60 estudiantes de 15 delegaciones iberoamericanas.

También, ganaron José Edwin Chávez Rodríguez, de CIDEP, quien recibió una medalla de bronce y Leonor Isaura Obando Umaña, del Colegio Científico de Alajuela, quien obtuvo una mención de honor.

La delegación costarricense estuvo integrada, además, por Tamara Garrote Villalobos, de Saint Francis CR, quien representó al país junto con sus compañeros en esta importante experiencia académica internacional.

Acompañaron a la delegación Wendy Villalobos González, de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), quien participó como jefa de delegación, Shirley Guillén Monge, asesora nacional de Química del Ministerio de Educación Pública y Henry Mora Ureña, estudiante de Química Industrial de la Universidad Nacional, también oriundo de Pérez Zeledón.

Estos resultados son fruto del esfuerzo, la disciplina y la dedicación de nuestros jóvenes, así como del compromiso de las personas mentoras e instituciones que contribuyen a fortalecer la formación científica en Costa Rica.

Desde la Olimpiada Costarricense de Química (OLCOQUIM) felicitaron a la delegación por su participación y sus logros.