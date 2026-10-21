El Liceo San Pedro será la sede de la final nacional de Campo Traviesa de Juegos Estudiantiles

Atletas de las 27 direcciones regionales que tiene el MEP, llegaran a finales de noviembre a San Pedro en Pérez Zeledón para competir en la final nacional de campo traviesa de Juegos Deportivos Estudiantiles 2026.
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