Puente en La Palma ya fue colocado en su nuevo sitio y el paso se habilitará a finales de mes 

En estas imágenes captadas por un equipo de Tv Sur este martes 12 de agosto se puede ver la nueva posición del puente en la palma en la ruta que comunica Pérez Zeledón Dominical.

Conforme a la planificación, tras el cierre de la circulación el 4 de agosto, la semana pasada se trasladó el puente modular al sitio en el que se pondrá en servicio de forma temporal, mientras se construye el puente definitivo.

Este trabajo implicó el retiro del piso del puente modular, con el objetivo de reducirle peso, soltarlo de los bastiones y trasladarlo con una grúa a su ubicación temporal, a unos 20 metros de distancia.

Ahora se trabaja en los muros de retención en el nuevo sitio, en el que fue colocado y en los accesos al puente modular, al que le resta la colocación de la base y la superficie de ruedo en mezcla asfáltica; el piso del puente ya fue colocado, de nuevo.

La noticia es que para finales de agosto se pone en servicio y el paso quedara nuevamente habilitado.